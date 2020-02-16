الجيش يوقف مطلوباً ينتمي إلى «داعش»

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أوقفت استخبارات الجيش اللبناني، أمس، مطلوباً ينتمي إلى تنظيم «داعش» في منطقة صيدا في جنوب لبنان، كان مختبئاً في وقت سابق في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه بأن دورية من مديرية المخابرات في صيدا، أوقفت المطلوب يوسف فادي الذوق، الملقب «أبو البراء»، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية (تنظيم «فتح الإسلام» وتنظيم «داعش»).



وكان «أبو البراء» قد دخل سابقاً إلى مخيم عين الحلوة برفقة المطلوب شادي المولوي الذي قيل إنه غادر المخيم متوجهاً إلى سوريا في العام الماضي. وبعد مغادرة الأخير المخيم، التحق «أبو البراء» بمجموعة المطلوب الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب (الشعبي).



إلى ذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صبرا في بيروت، السجين الفار (ع.د) الذي كان من عداد السجناء الفارّين من نظارة فصيلة الأوزاعي في الأسبوع الماضي. وذكرت قيادة الجيش أنه بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.