living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نعم للوطنية السياسية ولا للحريرية السياسية (بقلم ربيع مسعد‎)

15
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، إن اختلفنا في الكثير من سياساته أم اتفقنا على البعض منها، لكننا لا نختلف على انه رجل دولة.
قدم الغالي والنفيس من أجل لبنان على طريقته وصولاً لتقديم نفسه وحياته على مذبح الشهادة.

 

أما وبعد ١٥ عاماً من إستشهاده، يطلّ علينا طفله المدلّل من بيت وسطه، بهجوم على التيار ورئيسه في خطاب أقل ما يقال فيه، إنه خطاب فارغ في محتواه السياسي، ربما فشله في كل مسيرته السياسية! ولم نذكر أي إنجاز طوال فترة تبوئه سدة رئاسة الحكومة، وربما لم يعتد دولته على أن يقف فريق سياسي بمواجهة سياساته التدميرية، وكبح جموحه في كل الملفات الوطنية، جعله يصب كل غضبه على التيار ورئيسه !.



نحن أمام خيارين، إما تدمير ممنهج للبلد على الطريقة السابقة، فمنذ سقوط الدولة بإتفاق الطائف حتى اليوم، شهدنا تدمير اقتصادي ومالي وتراكم ديون وفساد ونهب لمقدراتنا الوطنية، ضمن خطة واضحة من فريق استلم البلد على مدى هذه السنين، لتفريغ لبنان من شعبه ومقدراته.

 

وإما الخيار الذي أردناه واخترنا العمل على تنفيذه، وخاصةً بعد وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة.
خيارنا بناء الدولة، دولة قوية قادرة على مواجهة كل التحديات الداخلية والإقليمية، وما أكثر هذه التحديات.

 

إخترنا رفض التوطين، إخترنا عودة اللاجئين السوريين، إخترنا طرد الارهابيين واخترنا العمل مع جميع مكونات الوطن.
نعم اخترنا العمل مع الجميع ومدّينا يدنا للجميع، وناشدناهم للإنضمام الى العمل سويّةً، لكن على ماذا حصلنا بالمقابل! تعطيل وتعطيل وتعطيل ونكد سياسي الى أن داهمنا الوقت فاخترنا العمل بمن حضر.


دولة الرئيس السابق، بناء الدولة والعمل الوطني ليس لعبة "الكترونية" تحركها بيدك فإمّا تصيب وإمّا تفشل.

 

بناء الدولة جهد مستمر، كانت لديك الفرصة بوجود قائد فذ وتاريخي عريق، ومدرسة في العمل السياسي، لكنك اخترت الهروب والتحريض على التيار .

 

خطابك اليوم مردود عليك جملةً وتفصيلاً ، فليس التيار من يُتّهم بالكلام الطائفي، فلطالما كان التيار الوطني الحر ، تيار وطني عابر لجميع الطوائف، لطالما كان خطابنا وطنياً جامعاً، ونفتخر برئيسنا المؤسّس وبرئيس تيارنا الحالي وسنعمل معهم ومع الشرفاء لبناء لبنان الحلم ...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout