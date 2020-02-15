نائبة المستقبل في هجوم عنيف على لحود: عهدك من أقذر الحقبات في تاريخ لبنان

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بعدما كشف الرئيس اميل لحود، في بيان، للرئيس سعد الحريري عن اختلاف قديم مع الشهيد رفيق الحريري بسبب رفضه 500 ألف دولار شهريا منه الراحل، علقت النائبة رولا الطبش بالقول: “ليس غريباً على رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود ان يعود الى ملفاته السوداء في التهجم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انما الغرابة تكمن في تعيير الرئيس الشهيد بعلاقاته مع مسؤولين سوريين.”



وردت على لحود بالقول: “كما يعلم اصغر طفل في لبنان كان صنيعة النظام السوري وتحديداً غازي كنعان الذي نصبه رئيساً على اللبنانيين وبعده رستم غزالي الذي كانت دوائر قصر بعبدا تأتمر باوامره لاسيما غرفة الاوضاع التي شكلها لحود ولم يكن من مهمة لها سوى تركيب الملفات ومطاردة كل ما يمت الى الحريرية بصلة.”



وأضافت: “سعد الحريري ليس من شيمه الطعن بالظهر يا فخامة الرئيس … هل تتذكر من طعن الرئيس الشهيد في ظهره؟ عهدك ملطخ بدماء الشهداء الذي صرعتهم حقبة من اقذر الحقبات في تاريخ لبنان وضعوك دون ان تعلم على رأسها “.