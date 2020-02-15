هذا ما حصل أثناء مصادرة الجمارك شاحنة خضار مهربة!

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صدر عن المديرية العامة للجمارك انه وعلى اثر توقيف شاحنة خضار مهربة في العبدة وعلى ضوء التحقيق مع السائق داهمت قوة من الجمارك سوق خضار عكار واثناء قيامها بحجز البضائع المخالفة حضر اعداد كبيرة من الاشخاص محاولين ثنيهم عن القيام بعملهم تبين ان بعضهم حاول في الفترة الاخيرة التشويش على عمل الجمارك والاساءة لصورتها وهاجموا منذ مدة احد مراكزها في العريضة ومع احتداد المواجهة تم طلب المؤازرة من قيادة الجيش التي ارسلت قوة ساهمت مع عناصر الجمارك في اعادة استبداد الأمن، جرى بعدها مصادرة البضائع المهربة واقتياده مع المخالفين الى مركز جمارك العبودية لاجراء اللازم.