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مسروقات وأضرار طالت مصنع عصائر تقدّر بـ 200000$.. وتوقيف متورطَين

15
FEBRUARY
2020
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي حول عملية سرقة طالت معملاً لتصنيع العصائر في بلدة كفرحتي / البترون، نجم عنها سرقة: العديد من الكابلات الكهربائية، قطع من مولدين كبيرين للطاقة، لوحات تشغيل، ادوات صناعية تستخدم داخل المصنع، كمبيوتر، وقُدّرت قيمة الأضرار والمسروقات التي لحقت بالمصنع بحوالي مئتي ألف دولار أميركي. توصّلت المفرزة المذكورة إلى معرفة هوية الفاعلين وتحديد مكان تواجدهم من خلال رصدهم، وتمكنت من توقيف اثنين منهم يومي الثلاثاء والأربعاء، في محلّة مستديرة السلام – طرابلس، وجبل البداوي، وضبط سيارة نوع مرسيدس، استخدموها خلال عملية السرقة، وهما: و. ح. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد) و أ. ط. (مواليد عام 1987، لبناني الجنسية).

بالتحقيق معهما، اعترفا بعملية السرقة، بالإشتراك مع المدعو: ي. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)، وبأنهم باعوا المسروقات في عدّة أماكن لبيع وشراء الخردة والحديد في طرابلس، وتقاسم الأموال فيما بينهم.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف ي. ب. المذكور، المتواري عن الأنظار.

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