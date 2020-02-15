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وزير الصحة: حتى الساعة لا وجود لحالة موثقة مصابة بالكورونا في لبنان

15
FEBRUARY
2020
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لفت وزير الصحة حمد حسن في حديث اذاعي الى اننا "لم نتخذ على مستوى الحكومة او على مستوى اللجنة الوطنية اي قرار بمنع وصول الوافدين الى لبنان ولكن اتخذنا كل التدابير الحائلة دون وصول اي مصاب الى لبنان"، مؤكدا اننا "لا نستطيع ان نقوم بفحص الكورونا للوافدين الى لبنان الا اذا كان يعاني من ارتفاع حرارة فوق 37 او لديه اي عوارض "الرشح" انفلونزا".


واكد انه حتى الساعة لا وجود لحالة موثقة للكورونا في لبنان ولكن وبما ان الشائعات تزداد رأينا انه يجب رفع الموضوع على مستوى الحكومة وليس على مستوى وزارة الصحة، مضيفا: " وصلنا الى مكان يجب ان يكون هناك تدابير على مستوى الامن الصحي".

وفي موضوع ثورية طالب التي وصلت الى لبنان وحجزت نفسها في منزلها في برمانا، شدد على أننا "عزلناها بناء على رغبتها ولكن ليس لأنها مصابة بالكورونا"، لافتا الى أنه "لم يظهر عليها اي عوارض للفيروس او حتى انها تحمله".

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