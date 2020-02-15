إستعدوا.. الأمطار والثلوج تعود غداً

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كتب الأب ايلي خنيصر عبر صفحتع على فايسبوك:

تسيطر على جنوب تركيا منخفضات جوية مصحوبة بكُتَل باردة سوف يتأثر بها لبنان اعتباراً من صباح يوم الأحد، فتتساقط امطار محلية تكون اكثر غزارة في وسط وجنوب لبنان بسبب الرياح الشرقية التي تعبر فوق لبنان والتي ستلامس يوم السبت 85/90 كم في الساعة .



تتابع الكتل الرطبة تدفّقها نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط بينما يستمر اتجاه الرياح الشرقية فوق شمال لبنان حتى منتصف الاسبوع المقبل الأمر الذي سيُضعف الهطولات شمالاً وتكون الرطوبة من حصة وسط وجنوب لبنان وفلسطين وشمال الأردن.



طقس يوم السبت: غائم الى مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب الرياح الآتية من شبه الجزيرة العربية تبلغ سرعتها في عكار والضنية وطرابلس ما يقارب 85 كم في الساعة.



طقس يوم الأحد: غائم وممطر مع عواصف رعدية محلية. تتساقط الثلوج فوق 1500/1600 متر وتكون التراكمات الثلجية خفيفة.



الحرارة على الساحل ليوم السبت: 20 نهاراً و 15 درجة ليلاً

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 17 نهاراً و 6 ليلاً،

على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و -2

الرطوبة: 45%

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها 25 كم في الساعة تشتد لتلامس 85 كم في الشمال