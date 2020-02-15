مصدر نيابي للشرق الأوسط: جلسة الثقة حالت دون انهيار منظومة الدولة

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شدّد مصدر نيابي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "انعقاد الجلسة النيابية التي خُصصت لنيل حكومة حسان دياب ثقة البرلمان حال دون انهيار منظومة الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، وقطع الطريق على من كان يراهن على إقحام البلد في فراغ قاتل يصعب على القوى السياسية التكهّن بما سيترتب عليه من تداعيات، في ظل الظروف الصعبة المعقّدة التي تحاصره، والتي أخذت تدفع باتجاه السقوط في قعر الانهيار، ما لم يتم تدارك الأسوأ الذي يتهدّده"، مشيرا إلى أنه لن يدخل في السجال الدائر حول دستورية الجلسة النيابية أو عدمها، فـ"إن مجرد عدم انعقادها كان سيقود حتماً إلى سقوط الحكومة، وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يمكن أن ينسحب على البرلمان".