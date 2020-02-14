الحريري: تعاملت مع رئيسين .. واموال ايران تحل مشكلة حزب وليس مشكلة دولة

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اشار رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري انّ "تيار المستقبل تيار العروبة والاعتدال والدولة المدنية باق في قلوبكم وعلى قلوب الحاسدين". الحريري وفي ذكرى استشهاد الشهيد رفيق الحريري قال: "متأكّد بأنّكم أمام هذه الأزمة التي تواجهونها، تتساءلون: "أين رفيق الحريري؟ أين العملاق ليواجه أزمة عملاقة؟"

واعتبر انّ "هناك منظومة سياسية بدأت تفتح ملفات وتتكلم عن بدائل الحريرية وسقوط الحريريين وتحمل الرئيس الشهيد مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام ومسؤولية صفقة القرن ومسخرة فزاعة التوطين، وانا اقول: نحن ضد التوطين والتوطين ليس وارداً كما ان الدستور يمنعه". امّا عن الثورة فقال: "لسنا في وارد ركوب موجة الغضب الشعبي وتحييد أنفسنا عن الطبقة السياسية".

وتابع الحريري: "رفيق الحريري جلب الكهرباء ٢٤\٢٤ من أعادنا إلى التقنين والمولدات؟ وزارة الطاقة ولا مرة في التاريخ استلمها وزير محسوب على الحريرية أو المستقبل".

وقال: "قبل التسوية حاولت فتح الطريق على اسم الصديق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولكن ماذا كان يجدر بي أن أفعل إذا حلفاؤه منعوا انتخابه"، واشار إلى انّه " لو نُفّذت إصلاحات "باريس 2" منذ 18 عاماً لما وصل البلد إلى هذا الإنهيار "شو بدّي أعمل إذا في مين ما بيلتزم بكلامو؟"

واكمل: "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعرف احترامه لدي، لكن للأسف وصلت إلى مكان مضطر لأقول أني تعاملت مع رئيسيْن".

واكّد الحريري انّ تيار المستقبل "مع انتخابات مبكرة وندعو الجميع للتفكير بهدوء ومن دون مزايدات فالبلد لا تنقصه مزايدات بل ينقصه هدوء وحوار".

ولفت إلى انّ "أموال ايران تحل مشكلة حزب وليس مشكلة دولة".