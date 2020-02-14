ما علاقة بيع و شراء "اليوروبوند" مع أزمة السيولة بالدولار؟

A + A -

افادت مصادر متابعة انّ عملية بيع وشراء السندات الحكومية اليوروبوند من قبل المصارف هي عمليات اعتيادية في السوق المالية، وقد سبق وحصلت مرات عدة عند استحقاقات مختلفة.



وهذه العمليات لا علاقة لها بتأمين السيولة للزبائن، ففي الاشهر الأربعة الماضية وبالرغم من أزمة السيولة التي يغرق بها البلد، امنت البنوك للزبائن اكثر من ٣ مليار دولار نقدا وما يساوي نحو ٤ مليار دولار نقدا بالليرة اللبنانية ، في ظل الطلب المرتفع نتيجة الاوضاع الصعبة في البلد.



ومعالجة موضوع السيولة وعودة السيولة الى البلد يتطلب اولا ثقة من قبل الشعب والمجتمع الدولي بالحكومة الجديدة وبخطة عملها وبجدية الاصلاحات التي ستنفذها.