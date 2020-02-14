living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بهاء الحريري ينفي..

14
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفى المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، جيري ماهر، نفياً قاطعاً ما يتداوله البعض عن ابداء أوساط الشيخ بهاء الدين الحريري إنزعاجه من الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد يوم الجمعة ١٤ شباط، حيث ورد في البيان المفبرك انّه:

 

"أبدت أوساط الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، إنزعاجها من الإستثمار الرخيص لإسم الشيخ بهاء في إطار الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد يوم الجمعة ١٤ شباط. وإستغربت الأوساط لجوء المدعو نبيل الحلبي لهذا الأسلوب لجذب محبي الرئيس الشهيد. وإذ أكّدت الأوساط أن جدول أعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري لا يتضمّن أي زيارة للبنان في وقت قريب، تمنّت على الناشطين السياسيين وغيرهم عدم زج إسمه في تجاذباتهم ومشاريعهم، كما تمنّت على محبي الرئيس الشهيد إحترام ذكراه ومرقده وعدم الإنجرار وراء مشاريع أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة".

 

وأكد المستشار الإعلامي أنّ "الشيخ بهاء الدين الحريري لم يصدر أي بيان وكل ما يتم تداوله عن لسانه زائف وعار عن الصحة، وعلى العكس، فهو يرحب بالدعوات الوطنية للمشاركة في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد فهو يوم رفيق بهاء الدين الحريري الذي نهض بلبنان واللبنانيين لذلك من حقه علينا جميعاً المشاركة في ذكرى إستشهاده عند ضريحه فمن ضحى بحياته من أجل لبنان يستحق منا ان نكون أوفياء له، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً المتاجرة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً، و مشاركة اللبنانيين فيه حق للجميع من دون استثناء أو حصرية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout