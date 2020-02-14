بهاء الحريري ينفي..

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نفى المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، جيري ماهر، نفياً قاطعاً ما يتداوله البعض عن ابداء أوساط الشيخ بهاء الدين الحريري إنزعاجه من الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد يوم الجمعة ١٤ شباط، حيث ورد في البيان المفبرك انّه:

"أبدت أوساط الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، إنزعاجها من الإستثمار الرخيص لإسم الشيخ بهاء في إطار الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد يوم الجمعة ١٤ شباط. وإستغربت الأوساط لجوء المدعو نبيل الحلبي لهذا الأسلوب لجذب محبي الرئيس الشهيد. وإذ أكّدت الأوساط أن جدول أعمال الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري لا يتضمّن أي زيارة للبنان في وقت قريب، تمنّت على الناشطين السياسيين وغيرهم عدم زج إسمه في تجاذباتهم ومشاريعهم، كما تمنّت على محبي الرئيس الشهيد إحترام ذكراه ومرقده وعدم الإنجرار وراء مشاريع أقل ما يقال فيها أنها مشبوهة".

وأكد المستشار الإعلامي أنّ "الشيخ بهاء الدين الحريري لم يصدر أي بيان وكل ما يتم تداوله عن لسانه زائف وعار عن الصحة، وعلى العكس، فهو يرحب بالدعوات الوطنية للمشاركة في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد فهو يوم رفيق بهاء الدين الحريري الذي نهض بلبنان واللبنانيين لذلك من حقه علينا جميعاً المشاركة في ذكرى إستشهاده عند ضريحه فمن ضحى بحياته من أجل لبنان يستحق منا ان نكون أوفياء له، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً المتاجرة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً، و مشاركة اللبنانيين فيه حق للجميع من دون استثناء أو حصرية".