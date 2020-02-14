مصنّع ومهرّب “كبتاغون” في قبضة قوى الامن!

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ الآتي:

“في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عملية رصد وتعقّب لأحد المطلوبين في منطقة البقاع، المدعو: – ر. ج. (مواليد عام 1986، لبناني) بجرم تصنيع وتهريب حبوب الكبتاغون، استمرّت لأكثر من شهرين، ومن خلال معلومات توافرت الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن تواجده في بلدة الصويري، جرى تكليف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع بتحديد موقع المطلوب.

بتاريخ 7/2/2020، وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية جرى توقيفه في المحلة المذكورة.

بتفتيش منزله عُثر في داخله على مواد أولية يُرجّح استخدامها في تصنيع الكبتاغون إضافةً إلى ضبط قنبلة يدوية، وذخيرة، ومتمّمات أسلحة حربية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية تهريب حبوب الكبتاغون الى المملكة العربية السعودية خلال العام 2018، وعددها حوالي مئة ألف حبة موضبة داخل “حبال” للستائر، جرى ضبطها في حينها من قبل الجمارك في المطار، كما تبين أنه يملك مصنعاً لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة الصويري، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بالجرم عينه.

كذلك أوقف: أ. ك. (مواليد عام 1990، سوري) كان برفقة الأول.

وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي مزيّف من فئات مختلفة.

أودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.