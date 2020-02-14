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فيروس الكورونا في الجامعة الأنطونية: توعية ووقاية انما لا داعي للهلع

14
FEBRUARY
2020
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نظمت كلية الصحة العامة في الجامعة الأنطونية محاضرة بهدف التوعية حول فيروس الكورونا ألقاها عميد الكلية الدكتور غابي مكرزل في حرم الكلية في الجامعة في حضور طلاب الكلية والاساتذة. 
 
وعرض مكرزل لأسباب تفشي هذا الفيروس  وتاريخ ظهوره، حيث كان اول ظهور له عام 2002. مؤكداً ان لا داعي للهلع، ومشيراً الى أن جذوره حيوانية(d'origine animale)، وهناك عدد من النظريات تتمحور عن كيفية انتقاله إلى الإنسان ابرزها الإفرازات الحيوانية وليس فقط الوطواط كما يشاع.
 
واكد العميد مكرزل  ان الفيروس وصل الى حوالى 30 بلد حول العالم،  مطمئناً الى انه لم تسجل أي إصابة في لبنان حتى اليوم، وعارضاً للإجراءت التي اتخذتها وزارة الصحة ولاسيما في مطار بيروت الدولي وايضاً من خلال تجهيز مستشفى رفيق الحريري بغرف عزل.
 
الى ذلك اشار مكرزل الى ان فيروس الكورونا  يصيب الجهاز التنفسي والهضمي وفي بعض الحالات الكلى، وينتقل من شخص مريض الى اخر  من خلال التنفس، العطس أو الإحتكاك.
 
 وخُتمت المحاضرة بعرض لأبرز طرق الوقاية والعلاجات.
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