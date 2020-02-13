تشييع الشهيد المؤهل أول زياد العطار في بلدته شعث. مجاعص: الشهيد يصنع مجد الأوطان وكرامتها

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شيعت بلدة شعث الشهيد المؤهل أول زياد العطار، بمأتم شارك فيه قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ربيع مجاعص ممثلا وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والمدير العام اللواء عماد عثمان وقائد الدرك العميد الركن مروان سليلاتي، العميد الركن محمد جانبيه ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، الرائد علي شحاده ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المقدم نبيل الحاج حسن ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، قيادات أمنية وعسكرية وفاعليات دينية وبلدية واختيارية واجتماعية.



مجاعص

وقال مجاعص: "عرفك أهلك ورفاقك ومحبوك رجل أمن مثاليا، شجاعا مقداما عزيز النفس، صاحب قلب عارم بالمزايا الحميدة، وقدوة بين رفاقك، فنم قرير العين أيها البطل، فإن رفاق السلاح من بعدك على الدرب سائرون".



أضاف: "يد الغدر والإجرام التي لا تعرف لا دينا ولا رحمة ولا حضارة، امتدت أول من أمس لتطال مساحة الوطن باستشهادك والشهيد البطل الرائد جلال شريف، وإصابة المعاون علي أمهز، فكان استشهادك ورفيق السلاح أعظم تضحية لينحني الوطن إجلالا لأرواح أبطاله، فالشهيد يصنع مجد الأوطان وكرامتها، ويحلق بالمؤسسات إلى أعلى المراتب".