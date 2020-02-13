لقاء جمع الوزير باسيل بالسفيرة الأميركية.. ماذا رشح عنه؟

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افادت المعلومات ان لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد الذي استمر ثلاث ساعات وتلاه غداء عمل، تناول الاوضاع الاقتصادية والمالية واولويات الحكومة الجديدة كما تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.



وبحسب المعلومات فإن الوزير باسيل طلب من السفيرة الاميركية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الاميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية، على ان يشمل ذلك لبنان لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب او نقل اموال من لبنان الى الخارج لمعرفة مدى قانونيتها او مخالفتها للقوانين.



ولوحظ ان زيارة ريتشارد لباسيل جاءت قبل أن تجتمع السفيرة الاميركية مع اي وزير في الحكومة الجديدة. وفيما تم الاجتماع بحضور حشد اعلامي، كان واضحاً انها تقصدت أن تكون الزيارة في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي- سن الفيل.