في ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري.. ماذا قال الرئيس حسان دياب؟

A + A -

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، البيان الاتي:

"تأتي الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه هذه السنة ولبنان يمر في مرحلة حساسة ويواجه تحديات خطيرة ماليا، إقتصاديا، إجتماعيا ومعيشيا. فالرئيس الشهيد الذي أطلق ورشة إعمار لبنان بعد الحرب، وأزال آثارها، نفتقد اليوم قوة حضوره العربية والدولية من أجل إنقاذ لبنان من الأزمة المالية الحادة المتراكمة.

إن اغتيال الرئيس الشهيد شكل اغتيالا لأحلام اللبنانيين وجريمة كبرى في حق مستقبل لبنان الذي أراده الرئيس الشهيد منارة في المنطقة والعالم".