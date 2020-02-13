قوى الأمن: تدابير سير غدا تزامنا مع إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه " في الساعة 16.00 من تاريخ 14/2/2020، سيتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في بيت الوسط - بيروت.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتباراً من الساعة 12.00 من التاريخ المذكور، تدابير السير التالية:

- منع وقوف السيارات ولحين الانتهاء، في محيط الضريح، وفي شارعي فرنسوا الحاج وعمر الداعوق.

-منع مرور السيارات في شارع عمر الداعوق، وتحويل السير ظرفياً إلى الطرقات المجاورة."

وتمنت قوى الأمن على المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المولجين تنفيذ هذه المهمة، منعاً للإزدحام.