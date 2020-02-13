بالفيديو: تحدي "تيك توك" الخطير يدخل المدارس اللبنانية !

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وصل الى مدارس لبنان تحد جديد وخطير جدا يمارسه عدد من رواد تطبيق "تيك توك".

وتظهر في الفيديوهات المتداولة للتحدي شخصا يقف بين شخصين آخرين، ويقوم الثلاثة بالقفز في نفس الوقت، فيما يقوم الآخران المتواجدان على الاطراف في تلك اللحظة بضربه على قدميه كل من ناحيته لعرقلته، وغالبا ما ينجحان بذلك وينتهي الامر بسقوط الشخص الذي في المنتصف الى الخلف على الأرض بعد ان يفقد توازنه.وتعتبر هذه اللعبة خطرة جدا حيث يظهر في مقاطع الفيديو في أحد مدارس لبنان، ثلاثة فتيان يقفون جنبا الى جنب حيث يقفز الفتية الاثنان اللذان يقفان على يمين وعلى يسار الفتى الاوسط، فيما يأتي دور الفتى الاوسط ليقفز فيقوم الاثنان بعرقلة عملية سقوطه ليقع ارضا حيث انه في معظم الحالات يرتطم جسمه في الارض بقوة ويقع للخلف.



وأفادت تقارير اخبارية عديدة من حول العالم عن اصابة العديد من الفتيان والاشخاص الذين مارسوا هذه اللعبة مما ادى الى عدة اصابات في الرأس الرقبة والظهر. وحذرت جهات طبية عديدة من مغبة الاصابة بنزيف دماغي جراء السقوط ارضا وارتطام الرأس بالأرض اضافة الى اصابات خطرة قد تتسبب للعمود الفقري من الممكن ان تؤدي الى الاعاقة.