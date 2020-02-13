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إصابة رقيب أول أثناء إحباط عملية سرقة سيارة في بيروت!

13
FEBRUARY
2020
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في الساعة 2.15 من فجر يوم الخميس 13/2/2020، اتصل أحد المواطنين بغرفة عمليات شرطة بيروت على الرقم 112، وأفاد عن محاولة سرقة سيارة في محلّة تقاطع الرفاعي - كورنيش المزرعة.

وعلى الفور جرى تكليف دورية من مفرزة إستقصاء بيروت للتوجّه إلى المكان المذكور.

وبوصول الدورية، شاهد عناصرُها شخصَين في داخل سيارة نوع "هيونداي توكسون" لون فضّي، يحاولان سرقتها، بعد أن حطّما زجاج بابها الخلفي الأيمن.

ولدى محاولة توقيفهما من قِبَل العناصر، لاذ أحدهما بالفرار، مطلقاً النار من مسدس حربي بإتجاه الدورية، مما أدّى إلى إصابة أحد عناصرها (رقيب أول) في كتفه الأيسر، نُقِل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وحالته مستقرّة. فيما ألقي القبض على المشتبه به الثاني الذي كان يحاول تشغيل محرّك السيّارة، ويدعى: ع. ج. (مواليد عام 1981، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بأن من أطلق النار يدعى: (ح. ز.) مجهول باقي الهوية.

وقد أحيل الموقوف إلى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه."

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