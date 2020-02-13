هذا ما حصل في مطار بيروت!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة ٢٢،٠٠ من تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠ تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيّفة من فئتي المئة، والخمسين دولار أميركي، وذلك أثناء محاولة شخصين مغادرة الأراضي اللبنانية كانا متوجهَين إلى تركيا، وهما:



- ك. غ. (مواليد عام ١٩٧٨، أرمني)

- م. ب. (مواليد عام ١٩٦٨، أوكراني)



ضُبط بحوزتهما مبلغ 1١٣،٩٥٠ دولار أميركي مزٍيفة من الفئتين المذكورتَين، كانت مخبأة بطريقة إحترافية ملصقة بوسط جسم أحدهما وفي داخل كمية من الخبز كانت في إحدى حقائبهما.



أحيل الموقوفان إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.