آلان عون: هناك سوء ادارة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه ولا يكفي تقاذف المسؤولية

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رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث عبر قناة المنار أنه "هناك سوء ادارة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه ولا يكفي تقاذف المسؤولية، فالطبقة السياسية مسؤولة عن الهدر والفساد في الدولة وعن عجز الموازنة، كل هذا مسؤولية السياسيين لكن هذا لا يعفي مسؤولية المصارف أيضا، كذلك مصرف لبنان".

ولفت إلى انه "لا يجب ان نشيطن المصارف، فالمصارف أمر مهم في حياتنا وهي تلعب دورا اساسيا في بناء الاقتصاد"، معتبرا ان "الخطأ اليوم لدى المصارف هو انه كان هناك تركيزا على قطاعات واحدة ولا تشجيع لقطاعات انتاجية في الوقت الذي يجب ان يكون هناك حوافز لمساعدة القطاعات الزراعية والصناعية والانتاجية". وأضاف "على المصارف ان تعود إلى عمل واقعي ومتواضع أكثر، فارتفاع أرباح المصارف من سنة إلى أخرى جنونية".

وشدد على انه "لا نريد ان نهدّم النظام المصرفي، بل نريد لهذا النظام ان يبقى وان يستعيد عافيته ودوره لكن نظام عمله يجب ان يتغيّر"، موضحا ان "المعالجة المالية لن تكون كبسة زر بل مسار طويل وقد تتطلب اجراءات لا ترضي الناس".

من جهة أخرى، لفت إلى ان "هذه الحكومة هي بالنسبة لتشكيلها وأعضائها نفسها طويل ولا تحمل عبء الخلافات السياسية"، مؤكدا ان "التسوية الرئاسية انهارت وباتت وراءنا وباتت كاتفاق معراب، ولا يمكن العودة إلى علاقة مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلا بصيغة مختلفة كليا انطلاقا من التجربة التي حصلت".