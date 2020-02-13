الخارجية الفرنسية: نتنتظر ومجموعة الدعم الدولية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة في لبنان

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وزعت السفارة الفرنسية بيانا لوزارة الخارجية الفرنسية يتعلق بالموافقة على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة جاء فيه:





"وافق مجلس النواب اللبناني على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة. ويقع حاليا على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعا من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها اللبنانيون منذ أشهر عدة.





تنتظر فرنسا، مثلها كجميع شركاء مجموعة الدعم الدولية للبنان (GIS) الذين اجتمعوا في كانون الأول الماضي في باريس، من السلطات اللبنانية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة، لا سيما في ما يتعلق بشفافية الاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد واستقلال القضاء. ويجب أن تتم هذه الإصلاحات بروح من المسؤولية ولمصلحة جميع اللبنانيين.





ان فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوما، وهي تجدد تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بد من فصله عن التوترات والأزمات الإقليمية".