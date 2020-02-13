أمن الدولة توقف عدداً من الجمركيّين في مرفأ بيروت

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، أوقَف مكتب مرفأ بيروت التابع للمديريّة العامّة عدداً من المستخدمين الجمركيّين والموظّفين العاملين في مرفأ بيروت بعد قيامهم بتشغيل آليّات ومعدّات أرضيّة تابعة لإدارة المرفأ بدون قسائم ماليّة مدفوعة مسبقاً لصالح خزينة الدولة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، فتمّ توقيف رئيس مكتب تشغيل الرافعات الشوكيّة (ر.س) عن العمل لمدّة شهر لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه وضبط عدد من الهواتف الخليويّة العائدة للموظّفين وأودع المحضر مع المضبوطات جانب النيابة العامّة الماليّة بناءً لإشارتها.