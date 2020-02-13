مصدر أمني: لا أبعاد حزبية لإشكال البوشرية

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بحسب بعض أهالي السد، «أنّ المنطقة تشهد منذ مدّة إشكالات متفرقة بين الحين والآخر، خصوصاً أنّ عدداً من شبان حي الزعيترية يقصد المنطقة في إستمرار بغية إفتعال الإشكالات».

وأكّد هؤلاء، أنّ «تراكم مجموعة من الاشكالات تسبب أمس الأوّل بتلاسن بين شبان من حي الزعيترية وشابين آخرين من البوشرية ـ السد، وعلى أثره تجمّع أمس شبان الزعيترية ودخلوا الى السد وعمدوا إلى تكسير سيارات بالعصي وإطلاق النار على مبانٍ، موقعين عدداً من الإصابات». وعلى الفور، ضرب الجيش طوقاً أمنياً وشن حملة توقيفات أسفرت عن توقيف 5 أشخاص.

وفي رواية أمنية لـ«الجمهورية»، انّ ما حصل في البوشرية ـ السدّ لا يتعدّى كونه إشكالاً فردياً، على خلفية خلافات سابقة بدأت أمس الأوّل أمام إحدى مدارس المنطقة، وتطوّر من مسألة شخصية جراء إزعاج إحدى السيدات وتفاقم ليأخذ بُعداً مناطقياً وطائفياً، فحشد الجانبان بعضهما ضد بعض، وتدخّل الجيش وأوقف مجموعة من الاشخاص المتورطين في الاشكال».