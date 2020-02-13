عناوين الصحف ليوم الخميس 13 شباط 2020

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الأخبار: تجاوزات قوى الأمن: حماة القانون... ينتهكونه!

الضمان يبتزّ الأُجراء

وقاحة المصارف: انطلاق معركة توزيع الخسائر





البناء: الشمال السوريّ ساحة حسم للمشهد الإقليميّ…الدولة السوريّة بوجه الاحتلالين حكومة دياب واليوروبوند: اجتماع بعبدا الرئاسيّ لكشف السياسيّ من الماليّ المصارف تلعب بالنار وتبيع سنداتها لتهريب أموالها… والمطلوب يدٌ من حديد



نداء الوطن: إجتماع مفصلي في بعبدا اليوم يحدّد مصير "السندات"

السلطة تستجدي... "نقد الصندوق" لا "صندوق النقد"!

اللواء: «الترويكا» تقرر اليوم الإستعانة بالبنك الدولي

مجموعة الدعم تشترط الإلتزام النأي بالنفس.. دياب في دار الفتوى وجنبلاط لإستقالة عون



الجمهورية: بعد ثقة النواب .. متى ثقة الناس؟

the daily star: Reforms, dissociation policy key to foreign aid



l'orient le jour: Le Liban demande officiellement une assistance technique au FMI