أسرار الصحف ليوم الخميس 13 شباط 2020

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر أمنية إن عدم تجرؤ أطراف لبنانية على المجاهرة بقبول التوطين لا يعني أن الإجماع النظري على رفضه يمكن البناء عليه لمواجهته بهذا الإجماع، لأن البعض ينتظر تقدّم الضغوط الأميركية لإيصال لبنان إلى حافة السقوط وعرض التوقيع بالمقابل ليقول كلمته.

كواليس

قالت مصادر كويتية إن موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الرافض بقوة لصفقة القرن وقيامه برمي الورقة الأميركية في سلة المهملات صنع له مناخاً شعبياً وسياسياً مؤيداً في الأوساط الكويتية كافة وأظهر التمسك الشعبي بالموقف الثابت للكويت برفض التطبيع ورفض التخلي عن فلسطين

اللواء: أسرار

همس

نصحت جهات لبنانية بالتروي في اتخاذ خطوات في المجال الخارجي، تعمّق الحذر العربي من الحكومة الجديدة.



غمز

يجزم مطلعون ان تطمينات تلقاها قطبان حليفان لمرجع فاعل، بعدم كيدية الممارسات المقبلة.



لغز

أصر نائب عقائدي على المشاركة في تأمين نصاب جلسة الثقة، غير عابئ بقرار «كتلته الحزبية».