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من هم الموقوفون السبعة الفارون من نظارة فصيلة الاوزاعي؟

12
FEBRUARY
2020
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً لإشارة القضاء المختص صورا ل 7 موقوفين فارين من نظارة فصيلة الأوزاعي لقيامهم، كل على حدة، بأعمال جرمية مختلفة، بتواريخ وأماكن مختلفة:

- ع. ج. (مواليد 1996، سوري) بجرم سرقة.
- م. ع. (مواليد 1995، سوري) بجرم سرقة.
- س. س. (مواليد 1994، لبناني) بجرم مخدرات.
- ع. د. (مواليد 1990، لبناني) بجرم فرض خوّات.
- ع. ه. (مواليد 1999، لبناني) بجرم سرقة ومخدرات.
- ح. ش. (مواليد 1987، لبناني) بجرم سرقة ومخدرات.
- ع. م. (مواليد 1999، لبناني) بجرم سرقة وإشكالات.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين تعرفوا إلى أي منهم، الحضور إلى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 450897/01 للادلاء بما لديهم من معلومات، علما بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طي الكتمان وفقا للقانون".

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