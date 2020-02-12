سعد الحريري سيكون في الإستقبال..

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أفاد "تيار المستقبل"، أنّه "احياءً لذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، يقام الجمعة في بيت الوسط، احتفال مركزي تتخلله كلمة للرئيس سعد الحريري، الذي سيكون في استقبال المدعوين والضيوف وكلّ المواطنين والمواطنات من كل المناطق".



ويؤكد "تيار المستقبل" أنّ الدعوة مفتوحة لكل المحبين للمشاركة الشعبية في الاحتفال المركزي في بيت الوسط، وفاءً لرجل عظيم بذل حياته في سبيل لبنان والقضية العربية، وتأكيداً لمواصلة مسيرته على كل المستويات الوطنية.



ويعلن "التيار" أنّ المنسقيات في العاصمة والاقضية والمحافظات مكلفة اعداد الترتيبات اللازمة لوصول المواطنين واستقبالهم، كما جرى الاعداد لبرنامج قيام الوفود بزيارة الضريح قبالة مسجد الأمين وتلاوة الفاتحة عن أرواح الشهداء، بين العاشرة قبل الظهر والثانية بعد ظهر بعد غدٍ الجمعة.