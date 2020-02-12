حرّضه على سرقة محلّ صديقه!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 26/1/2020، أقدم مجهول على سرقة مبلغ /4/ ملايين ل. ل. من داخل محل معد "للحدادة الافرنجية" في محلة الأميركان / صيدا.

نتيجة المتابعة الفورية من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

م. ب. (مواليد عام 2004، لبناني)

بالتاريخ ذاته، كمنت له دورية من هذه المفرزة وتمكنت من توقيفه والشخص الذي كان برفقته، ويدعى:

ه. ع. (مواليد عام 2005، سوري)

بالتحقيق معهما لدى مخفر صيدا القديمة بحضور مندوب الاحداث، اعترف (ه. ع.) بإقدام رفيقه (م. ب.) على السرقة، بتحريض من المواطن (س. ع.، مواليد عام 1999)، كون الاخير صديق صاحب المحل، وهو من اعلمه بوجود المال داخل المحل.

جرى توقيف (س. ع.) بالتاريخ ذاته أيضا بعد مداهمة مكان اقامته في صيدا.

أودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".