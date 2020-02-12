لقاء بين المفتي والرئيس دياب.. دريان: الحكومة أخذت الثقة ودياب رئيس وزراء كل لبنان

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لفت رئيس الحكومة حسان دياب، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّ "زيارتي اليوم طبيعية جدًّا، والمفتي يقوم بدور جامع وهو صديق عزيز، وأراهن عليه لوحدة الصف والموقف".



وأوضح "أنّنا تداولنا في شؤون المسلمين والوضع العام والظروف الماليّة والاجتماعيّة، وضورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة الّتي يمر بها لبنان، واتّفقنا على ضرورة استمرار التواصل من أجل وحدة لبنان".



وأكّد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في دار الفتوى، أنّ "الحكومة أخذت الثقة، ودياب رئيس وزراء كل لبنان ونتمنّى له التوفيق".