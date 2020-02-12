التيار الوطني الحر يتقدم بشكوى بحق ديما صادق وجينو رعيدي

A + A -

صدر عن الوكيل القانوني للتيار الوطني الحر المحامي ماجد البويز البيان التالي:



بتاريخ 02/11/ 2020 تقدمت بوكالتي عن التيار الوطني الحر بشكويين مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من جانب العامة التمييزية بحق كل من الاعلامية ديما صادق و المدعو جينو رعيدي بجرائم المواد ٣١٧ و٣٨٥ و ٥٨٢ عقوبات على خلفية نشرهما اخبارا" كاذبة وفيديو منسوب موضوعه زورا الى التيار الوطني الحر، يتضمنا اثارة للنعرات المذهبية و العنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة، والقدح والذم والتحقير.



وقد سجلتا بالرقمين ٩٦٥/م و ٩٦٦/م واحيلتا الى المباحث الجنائية المركزية للتحقيق مع المدعى عليهما واتخاذ الاجراءات االقانونية المناسبة بحقهما.