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المدير العام المنتدب لـSGBL ستانيسلاس تيرتري: مصرف "سوسيته جنرال" فرنسا يؤكّد على مساهمته في SGBL

12
FEBRUARY
2020
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تعقيبًا على صدور بعض المقالات الصحفية الأسبوع الفائت التي طالت بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.، ولدى سؤاله عن مساهمة مصرف "سوسيته جنرال" الفرنسي في SGBL وعن العملية التي تمّ تقييدها في الفصل الأخير من العام 2019 في قيود المصرف الفرنسي، أكّد المدير العام المنتدب الفرنسي لبنك سوسيته جنرال في لبنان، ستانيسلاس تيرتري، ما يلي:


"يُسعدني إتاحة الفرصة لي لإبداء التوضيحات اللازمة بما يتعلّق بالتصاريح الصادرة عن مجموعة "سوسيته جنرال" فرنسا. "إنّ مجموعة سوسيته جنرال تمتلك حصّة من أسهم SGBL بما يوازي 16.79% من إجمالي الأسهم وهي عضو في مجلس إدارته". يظهر هذا البيان بوضوح أن الإعلان عن نتائج مجموعة "سوسيته جنرال" لعام 2019 لم يُسفر عنه أي تغيير لجهة استمرارها كمساهم في بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.


فيما يتعلق بمساهمة مجموعة "سوسيته جنرال" في SGBL، "فبالنظر إلى الواقع الاقتصادي الحالي ، اضطرت مجموعة "سوسيته جنرال"، تطبيقًا لقواعد المحاسبية الدولية IFRS، إعادة تقييم قيمة مساهمتها في SGBL ما أدّى إلى انخفاض قيمتها كما سُجّلت في الفصل الأخير من العام 2019". يُظهر هذا التصريح الآخر بوضوح أن هذه العملية المحاسبية هي محض نتيجة خفض التصنيف الائتماني للدولة وكذلك، إنفاذاً للقواعد المحاسبية الدولية IFRS.


أمّا بالنسبة لتداعيات هذا التصريح على بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.، فإنّني أؤكد بأن هذه العملية لا تؤثّر على إدارة SGBL.


كما أدعوكم إلى إعادة قراءة البيان الصحفي الصادر عن SGBL يوم الجمعة الفائت ردًا على مقال تمّ نشره بهذا الخصوص. إذ يؤكّد هذا البيان أنّ المصرف هو حاليًا قيد إنجاز المراحل الأخيرة لعملية زيادة أمواله الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1) لغاية 283 مليون دولار أمريكي، وذلك تطبيقًا للتعميم الوسيط رقم 532 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 تشرين الثاني 2019".

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