قوى الأمن تنعي شهيدها المؤهل زياد العطار

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صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالـــي:

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المؤهل الشهيد زياد العطار الذي تعرض لاعتداء مسلّح اثناء قيامه بواجبه في فصيلة الاوزاعي وقضى شهيداً بتاريخ اليوم 12/02/2020 متأثرا بجروحه نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني). التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة:المؤهل الشهيد زياد العطار.

اسم الاب: أحمد العطار.

اسم الوالدة: شهدية المقداد.

تاريخ الولادة ومكانها: 10/11/1970 شعت-البقاع

الوضع العائلي: متأهل، ولديه ثلاثة أولاد (محمد الجواد 19 سنة، فاطمة 14سنة، وأم البنين 10 سنوات)

دخل السلك بتاريخ 16/11/1992 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون أول.

رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد.

خدم في عدة مراكز هي: فوج السيار المركزي-قيادة منطقة الشمال-سجن رومية-قيادة الدرك (فرع العديد) -مفرزة سير بعلبك-مخفر اللبوة-مخفر ضهر البيدر-مخفر شتورة-مفرزة سير بعلبك-مخفر الهرمل-فصيلة بئر حسن-مفرزة طوارئ صيدا-مفرزة طوارئ صور-مفرزة طوارئ بعبدا-مخفر قصر عدل بعبدا-غرفة عمليات سرية الضاحية-فصيلة الاوزاعي.

المكافآت والأوسمة التي نالها: حائز على المدالية التذكارية لمؤتمرات 2002.

منح بعد الاستشهاد: وسام الحرب-وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الامن الداخلي ومدالية الجدارة.

منح التنويهات التالية:

تهنئة خطية عدد2 من وزير الداخلية.

تهنئة خطية من قائد الجيش.

تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد 5.

تهنئة خطية من مدير عام قوى الأمن الداخلي.