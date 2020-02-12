قوى الأمن تنعي شهيدها المؤهل زياد العطار

صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالـــي:
تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المؤهل الشهيد زياد العطار الذي تعرض لاعتداء مسلّح اثناء قيامه بواجبه في فصيلة الاوزاعي وقضى شهيداً بتاريخ اليوم 12/02/2020 متأثرا بجروحه نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني). التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
الرتبة والاسم والشهرة:المؤهل الشهيد زياد العطار.
اسم الاب: أحمد العطار.
اسم الوالدة: شهدية المقداد.
تاريخ الولادة ومكانها: 10/11/1970 شعت-البقاع
الوضع العائلي: متأهل، ولديه ثلاثة أولاد (محمد الجواد 19 سنة، فاطمة 14سنة، وأم البنين 10 سنوات)
دخل السلك بتاريخ 16/11/1992 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون أول.
رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد.
خدم في عدة مراكز هي: فوج السيار المركزي-قيادة منطقة الشمال-سجن رومية-قيادة الدرك (فرع العديد) -مفرزة سير بعلبك-مخفر اللبوة-مخفر ضهر البيدر-مخفر شتورة-مفرزة سير بعلبك-مخفر الهرمل-فصيلة بئر حسن-مفرزة طوارئ صيدا-مفرزة طوارئ صور-مفرزة طوارئ بعبدا-مخفر قصر عدل بعبدا-غرفة عمليات سرية الضاحية-فصيلة الاوزاعي.
المكافآت والأوسمة التي نالها: حائز على المدالية التذكارية لمؤتمرات 2002.
منح بعد الاستشهاد: وسام الحرب-وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الامن الداخلي ومدالية الجدارة.
منح التنويهات التالية:
تهنئة خطية عدد2 من وزير الداخلية.
تهنئة خطية من قائد الجيش.
تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد 5.
تهنئة خطية من مدير عام قوى الأمن الداخلي.