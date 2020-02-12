living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوى الأمن تنعي شهيدها المؤهل زياد العطار

12
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالـــي:

 

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المؤهل الشهيد زياد العطار الذي تعرض لاعتداء مسلّح اثناء قيامه بواجبه في فصيلة الاوزاعي وقضى شهيداً بتاريخ اليوم 12/02/2020 متأثرا بجروحه نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني). التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة:المؤهل الشهيد زياد العطار.
اسم الاب: أحمد العطار.
اسم الوالدة: شهدية المقداد.
تاريخ الولادة ومكانها: 10/11/1970 شعت-البقاع
الوضع العائلي: متأهل، ولديه ثلاثة أولاد (محمد الجواد 19 سنة، فاطمة 14سنة، وأم البنين 10 سنوات)
دخل السلك بتاريخ 16/11/1992 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون أول.
رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد.
خدم في عدة مراكز هي: فوج السيار المركزي-قيادة منطقة الشمال-سجن رومية-قيادة الدرك (فرع العديد) -مفرزة سير بعلبك-مخفر اللبوة-مخفر ضهر البيدر-مخفر شتورة-مفرزة سير بعلبك-مخفر الهرمل-فصيلة بئر حسن-مفرزة طوارئ صيدا-مفرزة طوارئ صور-مفرزة طوارئ بعبدا-مخفر قصر عدل بعبدا-غرفة عمليات سرية الضاحية-فصيلة الاوزاعي.

المكافآت والأوسمة التي نالها: حائز على المدالية التذكارية لمؤتمرات 2002.

منح بعد الاستشهاد: وسام الحرب-وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الامن الداخلي ومدالية الجدارة.

منح التنويهات التالية:

تهنئة خطية عدد2 من وزير الداخلية.
تهنئة خطية من قائد الجيش.
تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد 5.
تهنئة خطية من مدير عام قوى الأمن الداخلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout