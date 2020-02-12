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بعد الثلوج والبرد القارس .. هكذا سيكون طقس لبنان

12
FEBRUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تدريجيا بدءا من مساء اليوم الأربعاء.
-الطقس المتوقع في لبنان:


الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1000 متر خلال الليل.


الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1100 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.


الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة.


- الحرارة على الساحل من 6 الى 18 درجة، فوق الجبال من -1 الى 9 درجات، في الداخل من صفر الى 10 درجات.


- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كلم/س تنشط أحيانا لتصل الى 55 كلم/س.


- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18

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