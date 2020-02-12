عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2020

البناء: مواجهات «النيرب» بين الجيشين السوريّ والتركيّ… بين دعم الناتو لأنقرة ومساعي بوتين ثقة 63 وحضور 84… وسجال النصاب جنبلاطيّ… وحجر الحراك لسعادة ! اقتحام مخفر الأوزاعيّ واستشهاد الرائد شريف… يكشفان خطورة الفراغ والفوضى
نداء الوطن: دياب يُعوّم "بواخر" باسيل ويُقرّ بالفيتو الخارجي
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مجلس وزراء غداً ودياب يلتزم بـ«خطة طوارئ» وواشنطن لمواجهة إقتصادية
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