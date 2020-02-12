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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2020

12
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 البناء: مواجهات «النيرب» بين الجيشين السوريّ والتركيّ… بين دعم الناتو لأنقرة ومساعي بوتين ثقة 63 وحضور 84… وسجال النصاب جنبلاطيّ… وحجر الحراك لسعادة ! اقتحام مخفر الأوزاعيّ واستشهاد الرائد شريف… يكشفان خطورة الفراغ والفوضى

 

 

 


نداء الوطن: دياب يُعوّم "بواخر" باسيل ويُقرّ بالفيتو الخارجي
حكومة "النصف ناقص 1"

 

 

 


الأخبار: تركيا في سوريا: مراكمة الخسائر
طلب مشورة صندوق النقد وسلامة يحجب جردة الموجودات: لبنان يتّجه لوقف سداد الدين

 

 


اللواء: ثقة بـ63 «لحكومة المغمورين»: المطرقة تقاوم الإنتفاضة!
مجلس وزراء غداً ودياب يلتزم بـ«خطة طوارئ» وواشنطن لمواجهة إقتصادية

 

 

 

الجمهورية: الحكومة تستبيح الودائع لإرضاء المضاربين

 

 

 


the daily star: Cabinet narrowly wins confidence amid clashes with protesters

 

 

 

l'orient le jour: Entre le peuple et ses représentants, le divorce est consommé

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