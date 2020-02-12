أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 شباط 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إن أغلب الكلمات في جلسة الثقة كانت تعففاً بلغة المعارضة بوجه حكومة لا تتحمّل من القديم ومسؤوليته عن الأزمة إلا ما يمثله ضمن صفوفها مَن يمثلون النواب الموالين المتكلّمين؛ بينما المشهد العجائبي فكان بنواب المعارضة الذين حكموا ثلاثين سنة وتسبّبوا بالخراب وجاؤوا يحاسبون حكومة لا دور لها في صناعة هذا الخراب.

كواليس

قالت مصادر في محور المقاومة إن الدعم الأميركي العلني للتخريب التركي في سورية يؤكد أن تعطيل الجيش السوري عن مساءلة الأميركيين عن بقائهم في سورية هي الهدف. وأضافت المصادر أن إيران وروسيا لا تعيشان أيّ تردّد في الوقوف مع سورية في المواجهة رغم العلاقات الخاصة مع تركيا.

اللواء: أسرار

همس

كشف مصدر مطلع أن صيغة ما تُدرس لمعالجة استحقاقات الديون السيادية، ضمن تفاهمات دولية، على طريقة «لا تمس السمعة ولا تُنفذ العملة».



غمز

تعتبر شخصية بارزة ان نهاية الشهر نقطة اختبار حاسمة لجهة مصداقية الحكومة بعد الثقة.



لغز

يجري التحقيق في بعض الحوادث الخطيرة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الجمهورية: أسرار



التحضير لما بعد جلسة الثقة

دعا مرجع حكومي الى بدء التحضير لما بعد جلسة الثقة بعدما ضمن مشاركة الكتل النيابية المعارضة للحكومة وإن لم تمنحه الثقة.

طلب يتعلّق بالنواب

طلب مرجع رسمي أن تكون إحدى المؤسسات على استعداد لنقل عدد من النواب من البقاع بوسائل غير تقليدية إذا تسبّب الجليد بقطع الطرق.

زاد الشيب في شعره

سُئل أحد الوزراء عن تجربته في الوزارة التي يتولّاها فقال: زاد الشيب في شعري.