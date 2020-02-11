عثمان من نظارة الأوزاعي: ما حدث اليوم يتم التحقيق به والاكتظاظ بالسجون معيب

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أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من نظارة الأوزاعي أن "800 جريح سقطوا منذ 17 تشرين الأول"، وقال: "هناك 32 سجينا في النظارة، فالاكتظاظ فعلا معيب في السجون".

وأشار إلى أن "عناصر قوى الأمن والجيش اللبناني استنزفت قواها"، مؤكدا "ضرورة حل قضية السجون في لبنان"، لافتا إلى أن "عنصر قوى الأمن الداخلي يدفع دمه لبناء الوطن".

وتمنى من كل اللبنانيين "التكاتف حتى تحل الأزمة"، وقال: "كقوى أمن داخلي، نعتمد كل الوسائل اللازمة لتأمين وضع جيد للسجناء، وما حدث اليوم يتم التحقيق به".