اعتداء جديد على حرية الاعلام: مصور الـ otv يتعرض للضرب

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مرة جديدة تدفع الotv الثمن ولن تكون الاخيرة لانّ التحركات الاحتجاجية على الارض لا تميّز بين صحافي يؤدي واجبه المهني وبين الخط السياسي الذي تتبعه المحطة. واليوم واثناء تغطية المراسلة الزميلة ريما حمدان والمصور الزميل مارون نمر لللاحداث في محيط مبنى النهار تمّ التعرض لهما من قبل عدد من المحتجين الذين حاولوا الاعتداء عليهما الاّ انّ تدخل عدد من الزملاء الاعلاميين حال دون التعرّض للزميلة ريما غير انّ المصور مارون نمر لم يسلم واصيب اصابة بالغة في عينه ما استدعى نقله الى المستشفى.



ودائماً ومع كلّ اعتداء جديد تؤكّد الotv انّها ستبقى صوت الحرية وصوت الحق ولن تألو جهداً بالدفاع عن حق كل انسان بايصال وجهة نظره اذ كما يقول الرئيس العماد ميشال عون حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير هي ركائز الجمهورية الثلاثة.