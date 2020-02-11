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دياب: بعض المداخلات حاسبنا وكأننا بالحكم منذ 30 عاما... لا أحد منا في هذه الحكومة يريد منافسة نائب أو زعيم

11
FEBRUARY
2020
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اشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى انّه "لا أحد يستطيع الغاء أحد اذ أنه للنواب شرعيتهم وللانتفاضة مشروعيتها وهي شرعيا تمثل شريحة كبيرة من الشارع ولا أحد يستطيع الطعن بشرعية النواب أو مشروعية الانتفاضة".

وقال: "نطلب الثقة من مجلسكم الكريم ولكن قلوبنا في الخارج تنبض الى جانب مطالب الناس ونحن منهم". واعتبر دياب انّه "لولا انتفاضة اللبنانيين لما كانت هذه الحكومة".

وتابع دياب: "كرة النار تتدحرج بسرعة وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها وتخفيف اندفاعها وإن أفلتت كرة النار من يد هذه الحكومة لن يكون أحد بمنأى عنها"، لافتاً إلى انّ "لا أحد منا في هذه الحكومة يريد منافسة نائب أو زعيم وكل ما نريده هو الانقاذ ونحن آتون لخدمة الناس".

وقال: "قلقون على لبنان الغد وقلقون أكثر ان البعض لا يتعاطى مع المخاطر بجدية وليست هذه الحكومة هي التي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه". واكمل: "بعض مداخلات النواب أنصفنا وبعض المداخلات حاسبنا وكأننا بالحكم منذ 30 عاما ولكن هل يعقل أن أحدا لا يتجرأ على تحمّل مسؤولية ما حصل ولو جزئيا".

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