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"اللقاء الديمقراطي": اللائحة المسربة حول نصاب الجلسة النيابية غير دقيقة

11
FEBRUARY
2020
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صدر عن اللقاء الديمقراطي البيان التالي:

إن لائحة الحضور التي تم تسريبها من قبل البعض والتي تضع نواب اللقاء الديمقراطي في موقع تأمين نصاب جلسة المجلس النيابي اليوم هي لائحة غير دقيقة على الإطلاق، وبالتالي فإننا نتمنى على رئيس المجلس التدقيق في هذا التسريب غير الصحيح، حيث أن نواب اللقاء الديمقراطي دخلوا الجلسة النيابية بعد انطلاق أعمالها وفي وقت كان رئيس الحكومة قد أنجز جزءاً غير يسير من قراءته لبيان حكومته الوزاري، وهذا ما يثبته النقل التلفزيوني المباشر.

يبقى التأكيد أن اللقاء كان قد أعلن بكل وضوح أنه سيشارك في جلسة اليوم، ولن يمنح الثقة للحكومة انطلاقاً من دوره الدستوري الذي يحرص عليه.

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