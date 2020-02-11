تعميم لشركات الطيران والخدمات الأرضية في المطار !

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أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري بيروت محمد شهاب الدين تعميما طلب فيه "من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار، عدم إصدار تذاكر سفر الى كرواتيا الى اللبنانين الحائزين على تاشيرة شنغن وعليها إشارة (IS) ذلك ان السلطات الكرواتية لا تسمح لحاملي جوازات السفر اللبنانية الحاصلين على تأشيرة "شنغن" والتي تسمح لهم بدخول جميع أراضي دول الإتحاد الأوروبي ما عدا دولة أيسلندا بدخول أراضي دولة كرواتيا، وذلك استنادا الى كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في السابع من شهر شباط الحالي من عام 2020".