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باسيل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ليس امامنا بديل الا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا الى مزيد من الانهيار

11
FEBRUARY
2020
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اكد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ان "السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة، لأن ليس امامنا بديل الا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا الى مزيد من الانهيار".


وشدد باسيل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، على انه اذا كانت الحكومة تريد ان تنجح يجب ان تصوت ولا يجب ان تقول "مش على ايامنا" ويجب الا تخضع لابتزاز السياسيين بعدم المس بامتيازاتهم.

واعتبر باسيل أن "الأولوية هي لوضع الناس مشيراً إلى أن لا بديل عن الثقة والفرصة للحكومة لأن أي حكومة أخرى تحتاج إلى أشهر والوقت يساهم في الإنهيار".

لافتاً إلى أنه "على الحكومة أن تفعل ما لم نستطع فعله في السابق مشيراً إلى أن هذه الحكومة تشكلت بحكم الشارع وأن الوضع هو بحالة افلاس مشيراً إلى أننا اليوم امام تحديات اقليمية كبيرة وعلى المستوى الداخلي نحن أمام تحديات كبيرة للخروج من الأزمة، ومن باب التجربة والنصح نعتبر أن التصويت هو الحل".

وفي السياسات المالية، أشار باسيل إلى أنه "نحن أمام أول فرصة أولى منذ التسعينات للحكومة بالتدخل لوقف الإستدانة بفوائد عالية، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن، ووقف سياسة ارتفاع الفوائد لأنها جمدت الإقتصاد، وضرورة قوننة وانتظام من دون استنسابية للكابيتال كونترول بشكل منطقي، وضبط الأموال المهربة وفضح الأسماء التي هربت للخارج، وفي خطوة ضرورية يجب اعادة هيكلة الدين العام، وحماية المودعين الصغار من خلال وضع ضرائب على المودعين الكبار من دون المساس بالمودعين الصغار، وإعادة رسم الهندسات المالية"، مؤكداً أن "المصرف المركزي يجب أن يكون بخدمة الدولة وليس العكس، وندعو لتشكيل لجنة طوارئ تجتمع بشكل يومي لإطلاع الناس بما يحصل" .

وبالتطرق إلى الإجراءات المالية، أكد باسيل أن المشكلة هي في التنفيذ، لأن الإجراءات التي يجب أن تتخذ معروفة، ففي الكهرباء يكون الحل الغاء المواتير و24 ساعة كهرباء بكل لبنان، وكشف الهدر في الدولة واقفال المؤسسة المكلفة كمجلس الجنوب والمهجرين والإعلام وغيرها.

أما بموضوع التلزيمات فهو يتعلق بالملزّم، ومتابعة موضوع الجمارك والأملاك البحرية والإستعانة بشركات تدقيق في الشؤون المالية عدا عن المعابر غير الشرعية التي يجب ضبطها، وتطبيق السياسة الضريبية من خلال صحن ضريبة وموحد وأن تكون الضرائب عالية على المداخيل العالية ومتدنية على الدخل المحدود، ووضع معايير واحدة للمستشفيات، والفصل بين المدارس الخاصة والرسمية، معتبراً أنه "يجب الإهتمام بالسياحة والتصدير وتشجيع المغتربين على الإستيراد من خلال الإعفاءات الضريبية، واطلاق فورة للمناطق الإقتصادية".

وبالنسبة للفساد ومحاربته أوضح باسيل أن تكتل لبنان القوي قدم سلسلة مشاريع قوانين بهذا الخصوص، معتبراً أنه يجب على الحراك أن "يطوقنا في مجلس النواب لإقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".

وفي موضوع النزوح السوري، اعتبر باسيل أن "النزوح السوري مساهم في تعميق الأزمة المالية والإقتصادية، معتبراً أن الحل هو تنظيم خطة عودة والإلزام بعودة نصف المساعدت للاجئين إلى الدولة اللبنانية أسوةً بالأردن وتركيا".

وشجع على إنشاء مجلس شيوخ والإلتزام الفعلي باللا مركزية الإدارية.

 

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