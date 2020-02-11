الرئيس بري "يلطش" سامي الجميّل.. ويردّ عليه!

A + A -

اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ، وقال خلال جلسة الثقة:" أبدينا جميعاً الحرص على الحراك الحقيقي وتنفيذ مطالبه واليوم المطلوب منه أن يبرّر لنا وللقضاء هل يرضى عن الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن بالأمس القريب والأمس البعيد واليوم تحديداً حيث تم الاعتداء وتكسير أكثر من 5 سيارات تابعة للنواب عدا عن سيارات عدد من الوزراء بالاضافة الى الاعتداء على النائب سليم سعادة".



واشار بري الى أن جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68 وذلك بعدما كان قد قال في بداية الجلسة أن الرئيس سعد الحريري ابلغه بان نواب كتلة المستقبل سيحضرون الجلسة وكذلك نواب القوات.



وكان سامي الجميل قد غرّد عند بداية الجلسة قائلاً : "افتتاح جلسة الثقة من دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي، هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض، وعلى النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة".