بعد تعرّض النائب سعادة للضرب… هذا ما كشفه!

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بعد تعرّض النائب سليم سعاده للضرب خلال توجّهه إلى مجلس النواب لحضور جلسة الثقة، أوضح المكتب الإعلامي لسعاده أن خلال توجه الأخير إلى مجلس النواب “لإلقاء كلمة تحمل وجع الناس، ولحجب الثقة عن هذه الحكومة، تعرضت سيارته للاعتداء من قبل بعض المخربين على الثورة الحقيقية، وقد أصيب بضربة على الرأس وهو حاليًا في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة”.



وأضاف، في بيان: “سيبقى الأمين سليم سعاده أمينًا على وجع الناس وخير ممثل لقضاياهم ولن ينال من عزيمته لا الفساد ولا بعض المخربين الملتصقين بالثورة”.