أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 شباط 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إن السفراء العرب والغربيين في بيروت أمضوا الأيام الماضية في محاولة تجميع المعطيات حول جلسة الثقة سواء لجهة الإجراءات الأمنية وحجم الحشود التي سيؤمنها الحراك وانعكاس ذلك على الجلسة أو لجهة توزع مواقف الأطراف النيابية لجهة الحضور والتصويت.



كواليس

قالت مصادر أوروبية إن التقنيات النووية التي تمتلكها إيران تتيح لها خلال أربعة أسابيع إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب على درجة عالية تتخطّى بكثير النسب المتداولة وإن الحرص الأوروبي على عدم قطع شعرة معاوية مع إيران في كل مرة يتصاعد فيها الخلاف ناجم عن الخشية من ذهاب إيران إلى خيار التخصيب المرتفع بكميات كبيرة.

اللواء: أسرار

همس

عُرضت خيارات في لقاء مالي - تقني، انتهت إلى توصية، محفوفة بمخاطر وخيارات، منها عدم دفع الاستحقاقات السيادية في الأشهر القليلة المقبلة!



غمز

شخصيات وعدت بالتوزير، أو منَّت النفس، ما تزال تشغل مواقع استشارية في عهد الوزراء الجدد.



لغز

ما يزال القلق يتزايد في أوساط المودعين، بين تيّار جارف يتحدث عن أزمة مقبلة على التفاقم، وآخر يتحدث عن تبريد، يسمح بالتقاط الأنفاس.