خلوة تنظيمية لهيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر

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في إطار نشاطاتها الدورية وتحضيراً للمؤتمر المركزي العام في شهر أذار المقبل، اقامت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر خلوة تنظيمية في المقر العام للتيار في سنتر ميرنا الشالوحي تم خلالها وضع خطة العمل للسنة المقبلة بعد استكمال تعيينات الهيئات المحلية.

وانقسمت الخلوة إلى قسمين حيث انحصر القسم الأول باجتماع هيئة القضاء في فترة قبل الظهر واقرار أبرز البنود المنوي تحقيقها لعام ٢٠٢٠.

أما في القسم الثاني فكان الاجتماع موسعاً بين هيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية في القضاء وأعضائها، بحضور النائب الان عون والنائب السابق الدكتور ناجي غاريوس ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية السيدة مارتين نجم كتيلي، مقرر اللجنة القطاعية لهيئات الأقضية السيد طوني بو يونس ومنسق قطاع جبل لبنان الجنوبي وبيروت الثانية السيد ربيع طراف وعدد من فعاليات التيار في القضاء.

استهل الإجتماع بالنشيد الوطني ثم كلمة ترحيبية لمدير الخلوة أمين سر هيئة القضاء جاد دعيبس وكلمة شاملة لمنسق هيئة القضاء السيد بشارة أبي جرجس أصر فيها على ضرورة الإلتزام الحزبي ورص الصفوف في هذه المحنة التي تمر فيها البلاد وإبقاء الثقة كبيرة بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبقيادة التيار، وتم عرض وثائقي عن أبرز نشاطات وإنجازات هيئة القضاء للسنة الماضية.

بعدها تلا كل عضو في هيئة القضاء خطة العمل لكل لجنة والتي قد وزعت على المنسقين عند وصولهم، تلاها كلمة للنائب الان عون والسيدة مارتين نجم كتيلي اثنيا فيها على أهمية هذه الخلوة وضرورة الإلتزام وتفعيل العمل على الأرض.