نيل الثقة في جلساب غاضبة في الداخل وصاخبة في الخارج

A + A -

تتهيأ الحكومة لنيل الثقة في جلساب غاضبة في الداخل وصاخبة في الخارج وفق ما يؤشر اليه المصلحون الجدد الذين يعّز عليهم فراق الحكومة فأعلنوا ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس يعاونه - مع اختلاف الازمنة طبعا - علاّقة لبنان وفينيقيا مع تحوير في الشعار : فاقة بعد عز وجوع بعد شبع . ولكي يكتمل الحلف الثلاثي الذي اثخن يوليوس قيصر منذ الفي عام بالخناجر على وقع الطعنات وايقاع اللعنات يحشر مازاران عصره نفسه بين سبارتاكوس وعلاّقة وبهذا يخطو لبنان الى الامام بقيادة الحلف المقدام الهمّام الى بوابة المستقبل الرغيد والرخاء الاكيد . غدا يناقش اكابر الثروات واصاغر النزوات البيان الوازي ببلاغة ميرابو وعناد روبيسبيير وشراشة دانتون ودهاء لاروشفوكو وذكاء تاليران وثقافة لامبروزو وجبروت ديغول . هؤلاء كانوا مبعدين مهمشين مضطهدين طيلة 3 عقود وعدة عهود ولم يحصلوا على قطعة ولو صغيرة من قالب الحلوى ولا من فوائد الاربعا واربعين ولا اموال المهجرين ولا مجلس الانماء والاعمار ولا صفقات الفيول واحتكارات المحروقات ولا النفايات والاتصالات ولا الميكانيك ولا النافعة ولا الضارة ولا التاتش ولا الردم البحري والنهب الرملي ولا الهندسات المالية والتبعات الكارثية ولا وضع اليد على الاملاك وتحويل ارث الاباء الى هباء ولا الكسارات والمقالع والمرامل ورخص الموت واهلاك الارض وتدنيس الهواء ولا الى جعل كل البلد محمية للازلام والخدام . غدا سيجتمع هؤلاء ويقولون في الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري ما لم يقله المتنبي في كافور والرومي في عمرو . كل ما كان معهم كان مقبولا ولو بالباطل والكذب والوقاحة وكل ما سيكون من دونهم ومن بعدهم سيكون مرذولا مهولا مجهولا فقط لانهم مع حسان دياب صاروا خارج الباب . فاقد الشيء لا يعطيه ومن لا ثقة للناس به بالامس واليوم لا يستطيع ان يمنحها غدا