"التيّار" يرد على بيان "المستقبل"... "إفلاس هدفه شد العصب لمناسبة 14 شباط"

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صدر عن التيار الوطني الحر بيان جاء فيه: "يعتبر التيار الوطني الحر أن البيان الذي أصدره تيار المستقبل اليوم هو بيان إفلاس هدفه شد العصب لمناسبة ١٤ شباط واختلاق معارك وهمية حول إلغاء الحريرية، في حين ليس هناك من يعمل إطلاقاً على إلغائها سوى من يتفوّه بهكذا كلام تحريضي فيه حقد غير مبرر على مكوّن لبناني بكامله يظنّ أنه لا يزال قادراً على استضعافه كما فعل سابقاً.

إن التيار الوطني الحر لا يعتبر نفسه معنياً بالردّ على هذه المطوّلة التاريخية المشوّهة، بل يترك للرأي العام أن يحكم من هو الطرف الذي أمسك بالقرار المالي والاقتصادي منذ العام ١٩٩٢ ولا يزال فأدار البلد وأفلسه".