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مخزومي مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – البريطانية: إلى دعم بلدنا في مختلف المجالات

10
FEBRUARY
2020
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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير البريطاني كريس رامبلنغ إلى مأدبة غداء. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، أكد مخزومي على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – البريطانية، شاكراً بريطانيا استعدادها الدائم لمساعدة لبنان، ومجدداً الدعوة إلى دعم بلدنا في مختلف المجالات وخصوصاً ملفات التعليم والتكنولوجيا والاستفادة من خبرات بريطانيا في هذه المجالات. وأكدت خلال اللقاء على أن تعزيز التبادل التجاري يسهم في تحسين ظروف لبنان الإقتصادية.

من جهة أخرى، اعتبر مخزومي أن الحكومة الجديدة تتضمن وجوهاً جديدة متخصصة، لكنه لفت إلى أن البلد يمر في مرحلة صعبة على الصعد كافة وبالتالي فإنه كان يتوجب على الحكومة أن تضع بياناً وزارياً استثنائياً يحقق تطلعات اللبنانيين ويعيد ثقة الخارج بنا في آن معاً. ورأى أن البيان الذي أقرته الحكومة بالأمس ليس إلا نسخة مطابقة لبيانات الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً والتي شكّلت منظومة الفساد التي قامت بسببها ثورة 17 تشرين، مؤكداً أنه لن يعطي الثقة لهذه الحكومة

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